Euro Bölgesi'nin enflasyonu eylülde 13 yılın zirvesine çıktı

Euro Bölgesi'nde, eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 3,4'le son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.

Bütün dünya ekonomileri, koronavirüs salgınının etkisinde enflasyonla mücadelesini sürdürüyor. Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupalıları da rahatsız ediyor. Avrupa’da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat çekiyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 3 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,4 olarak ölçüldü.

EN YÜKSEK YILLIK ENFLASYON YÜZDE 17,4 İLE ENERJİDE GERÇEKLEŞTİ

Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 17,4 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 2,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 1,7 ile hizmetler izledi.

LİTVANYA'DA ENFLASYON 6,3 OLDU

Enflasyon, eylül ayında Almanya'da yüzde 4,1, Fransa'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 4, İtalya'da yüzde 3, Hollanda'da yüzde 2,9 ve Belçika'da yüzde 3,8, Litvanya'da yüzde 6,3 ve Estonya'da yüzde 6,4 olarak belirlendi.

2008 YILI EYLÜL AYINDAN BU YANA ÖLÇÜLEN EN YÜKSEK SEVİYE

Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008 yılı Eylül ayından bu yana ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. Euro Bölgesi'nde, ağustos ayında da yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.