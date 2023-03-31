Euro Bölgesi'nin enflasyonu martta düşüşe geçti

Avrupa'da enflasyonun yükseldiği için insanların alım gücü düştü ve buna rağmen maaşları da sabit kalınca sorunlar baş gösterdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayınladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 8,5 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 6,9 seviyesinde belirlendi.
Enflasyon beklentinin de altına geriledi
Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun martta yüzde 7,1 olması yönündeydi.
Aylık artış yüzde 0,9 oldu
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta, bir önceki aya göre de yüzde 0,9 arttı.
En yüksek yıllık enflasyon gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yaşandı
Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti.
Enflasyonu artıran ikinci etmen enerji
Gıdayı, yüzde 6,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5 ile hizmetler izlerken enerji ürünleri yüzde 0,9 geriledi.
Letonya'da enflasyon yüzde 17,3
AB uyumlu verilere göre enflasyon, mart ayında Letonya'da yüzde 17,3, Estonya'da yüzde 15,6, Litvanya'da yüzde 15,2, Slovakya'da yüzde 14,8, Hırvatistan'da yüzde 10,5, Slovenya’da yüzde 10,4, Avusturya'da yüzde 9,2, İtalya'da yüzde 8,2, Portekiz'de yüzde 8, Almanya'da yüzde 7,8, İrlanda ve Malta’da yüzde 7, Finlandiya'da yüzde 6,8, Fransa'da yüzde 6,6, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6, Yunanistan'da yüzde 5,4, Belçika'da yüzde 4,9, Hollanda'da yüzde 4,5, İspanya’da yüzde 3,1, ve Lüksemburg’da yüzde 3 seviyesinde tespit edildi.
Euro Bölgesi'nin enflasyon hedefi yüzde 2. Bölge, bu hedeften uzakta kalmaya devam ediyor.