Euro Bölgesi'nin imalat sanayisi martta da düşüşünü sürdürdü Bugün ülkelerin imalat sanayi verileri açıklandı. Euro Bölgesi'ndeki mart ayına ait imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi düşüş yönünde yayınlandı.

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Enflasyon yükseldikçe tüketiciler alımlarını kıstı. Bu da üretimi engelledi.

Euro Bölgesi'nde martta imalat sanayi faaliyetlerinde, artan yaşam maliyetlerinin tüketicileri satın alma konusunda temkinli davranmaya zorlamasının etkisiyle düşüş görüldü.

İmalat sanayisindeki düşüş martta derinleşti

S&P Global, Euro Bölgesi'nin mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verisini açıkladı.

Tüketi satın alma konusunda temkinli

Euro Bölgesi'ndeki fabrika faaliyetleri, alışılmışın dışında yüksek enflasyonun ardından artan yaşam maliyetleriyle tüketicilerin satın alma konusunda temkinli davranmasından olumsuz etkilendi.

Veriler, 9 aydır daralmaya işaret ediyor

Euro Bölgesi'nde şubatta 48,5 olan imalat sanayi PMI, martta 47,3'e gerileyerek 9 aydır daralmaya işaret eden 50 puanın altında kalmaya devam etti.

S&P Global beklentisi

S&P Global, öncü verilerde mart ayı imalat PMI'yı 47,1 puan olarak açıklamıştı

50 puanın üstü

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.