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    Euro Bölgesi'nin sanayi üretimi arttı

    Euro Bölgesi'nin sanayi üretim verisi 0,1 oranında sınırlı olsa da artarak 50 eşiğinin üzerinde geldi.
    • AA
    • 01.12.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 17:05
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    Euro Bölgesi'nin sanayi üretimi arttı

    Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ham madde sıkıntılarına rağmen kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla 58,4'e çıktı.

    Euro Bölgesi'nde imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi, kasım ayında az da olsa hız kazandı. Ancak tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar üretimi sınırladı ve ham madde maliyetlerinin 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmanmasına neden oldu.

    EURO BÖLGESİNDE GELEN İMALAT VERİSİ BEKLENTİNİN ALTINDA

    IHS Markit Euro Bölgesi nihai imalat PMI verisi, ekim ayındaki 58,3 seviyesine göre hafif yükselerek kasım ayında 58,4​ olurken beklentilerin altında geldi.

    Euro Bölgesi nin sanayi üretimi arttı #1

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