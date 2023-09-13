Euro Bölgesi'nin sanayi üretimi temmuzda geriledi Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi temmuz ayında aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdi.

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı sanayi üretimini paylaştı.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla aylık yüzde 1,1, Temmuz 2022'ye göre de yıllık yüzde 2,4 azaldı.

AB'de de sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla aylık yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 2,2 düştü.

Aylık sanayi üretiminde en fazla düşüş Danimarka'da yaşandı

Temmuzda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 9,1 ile Danimarka'da, yüzde 6,6 ile İrlanda'da ve yüzde 4,4 ile Litvanya'da tespit edildi.

Yıllık sanayi üretiminde en fazla düşüş Bulgaristan'da yaşandı

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla gerileme yüzde 11,5 ile Bulgaristan'da, yüzde 9,5 ile Estonya'da ve yüzde 8,6 ile Letonya'da gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)