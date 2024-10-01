Euro Bölgesi'nin yıllık enflasyonu eylülde geriledi Euro Birilği'nin eylül enflasyonunda düşüş gerçekleşti. Enflasyon ECB'nin para politikası ve piyasanın beklentisi doğrultusunda gerçekleşti.

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayınladı.

Euro Bölgesi'nde ağustosta yıllık enflasyon yüzde 2,2 idi.

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,8 olarak belirlendi.

TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde eksi 0,1 oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ

Piyasa beklentileri de eylülde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 1,8 olması yönündeydi. Açıklanan veriler, piyasa beklentileri ile aynı seviyede gerçekleşti.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI HİZMETLERDE

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6 geriledi.

ÇEKİRDEK YILLIK ENFLASYON

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon eylülde yıllık yüzde 2,7, aylık 0,1 seviyesinde ölçüldü.

ÜLKELERİN ENFLASYONU

AB uyumlu verilere göre, enflasyon eylülde Belçika'da yüzde 4,5, Hollanda'da yüzde 3,3, Estonya'da yüzde 3,2, Yunanistan ve Hırvatistan'da yüzde 3, Almanya'da yüzde 1,8, İspanya'da yüzde 1,7, Fransa'da yüzde 1,5, İtalya'da yüzde 0,8 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)