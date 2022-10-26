Euro, doları tekrar geride bıraktı

Doların yükselmesi ile birlikte euro geride kalmıştı ancak bugün eurodan gelen bir hamle ile euro, ABD dolarını geçti. Dolar 18,6116 liradayken euro 18,6400 liraya yükseldi.

Euro, ABD dolarının üzerinde seyrederken temmuz ayında dolara karşı gerileme kaydetmiş ve 20 yıl sonra ilk kez 1 seviyesinin altına gerilemişti.

Euro, doları geçti

Bugün ise dolar, serbest piyasada 18,6116 liradayken euro onu geçerek 18,6400 lira oldu.

Euro, ABD doları karşısında 20 Eylül'den bu yana ilk kez 1,0006'yı gördü. Euro, dolar karşısında yükselerek 5 hafta sonra ilk kez 1 seviyesini aştı.

Hollanda merkezli banka ING, burada gerçekleşecek olası bir kırılmanın 1,02'ye hızlı ve dik bir yükselişi tetikleyebileceğini bildiriyor.

ECB faiz kararı bekleniyor

Piyasalarda, yarınki Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının euronun üzerinde olumlu etki yapabilir görüşü hakim.

İngiltere'de azalan siyasi belirsizlikler, dolar karşısında sterlini destekliyor.

Fed'in kararları doları tekrar yükseltebilir

Gelecek hafta gerçekleşecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının doların hareketinde etkili olması bekleniyor. Fed'in agresif faiz artışlarına devam etmesinin doları desteklemesi bekleniyor.