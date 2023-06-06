Euro ilk kez 23 lirayı aştı Piyasalar seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlendi. Ekonomi yönetimi politikasının açıklanması bekleniyor.

ensonhaber.com

Piyasalar Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olması ile birlikte Ortodoks politikalara dönüş beklentisiyle başladığı ralliye devam ediyor.

Dün doların satış fiyatı 21,2530 lira, euronun satış fiyatı ise 22,7760 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 21,4630 liradan, euro 23,0230 liradan güne başladı.

Döviz kurunda 6 Haziran'da rekor geldi.

Dolar 21,50 lira

Piyasada dolar yüzde 1,15 artışla 21,67 seviyesinde işlem görmesinin ardından şu anda 21,50 lirada.

Euro 23,08 lira

Euro ise ilk kez 23 lirayı aştı ve yüzde 0,79 oranında yükselerek 23,71 seviyesine kadar ulaştı. Euro şimdi 23,08 lirada.

Sterlin 26,73 lira

Sterlin ise serbest piyasada yüzde 0,94 artışla 26,73 liradan işlem görüyor.