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    Euro/dolar paritesi 1 seviyesini test etti

    Fed'in faiz artışını önceleyen para politikası piyasaları şekillendiriyor ve dalar kurları üzerinde etkili oluyor.
    • 22.08.2022 - 12:55
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    Euro/dolar paritesi 1 seviyesini test etti

    ABD Merkez Bankası (Fed) ülkede artan enflasyonu aşağıya çekebilmek için politika faizini artırma eğilimine girdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 50 ya da 75 baz puan faiz artıracağı görülüyor. Bu öngörüler de doların üzerinde etki ederek, emtia fiyatları da dahil piyasaları etkiliyor.

    Fed'in adımları kur üzerinde etkili

    Fed'in ultra şahin para politikası adımlarına devam edebileceği beklentisi son günlerde güçlenmeye devam ediyor. Fed'in adımlarına yönelik beklentiler kurlar üzerinde etkili oluyor.

    Euro/dolar paritesi 1 seviyesini test etti

    Euro/dolar paritesi yaklaşık 1 ay aradan sonra yeniden 1,0000 seviyesini test ederken, Fed'in eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik artan beklentiler söz konusu seyirde etkili oluyor.

    euro

    Dolar endeksi 108,4

    Dolar endeksi şu sıralarda 108,4'le 15 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

    Euro/dolar paritesi 1,0010

    Euro/dolar paritesi ise bugün 14 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olan 1,0000 seviyesini test ederken, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,0010 seviyesinde dengelendi.

    Sterlin/dolar paritesi 1,1782

    Sterlin/dolar paritesi de 14 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olan 1,1782 seviyesine geriledi.


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