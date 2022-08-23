Euro/dolar paritesi son 20 yılın en düşük seviyesine indi

Uluslararası piyasalarda, euro/dolar paritesi bugün içinde yüzde 1,1 gerileyerek 0,9927'ye kadar düştü.

Euro/dolar paritesi temmuz ayı ortasında da 1,0000 seviyesini test etmişti.

Uluslararası piyasalarda, euro/dolar paritesi bugün içinde yüzde 1,1 gerileyerek 0,9927'ye kadar düşünce, parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inmiş ve son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Euro/dolar paritesi TSİ 21.23 itibarıyla 0,993 seviyesinden işlem gördü.

Doların yükselmesinin nedenleri:

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz. artışına gideceğine yönelik beklentilerin artışı.

Avrupa'da yaşanan kuraklık.

Resesyon riski.

Ukrayna-Rusya savaşı.

Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatının kesilmesi.

Euro değeri

AA'nın haberine göre, euro, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 euro 1,17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra euro, dolar karşısında hızla değer kaybetti. Ekim 2000'de euro 0,82 dolara kadar geriledi. Euro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazandı. 2008 yılında 1 euro 1,60 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.