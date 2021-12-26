Ev tekstilinde doğal malzemeler, renkler ve kumaşlar yer alacak

Türkiye'nin ihracatta önemli bir kalesi olan ev tekstilinin gelecek yılki trendi "öze dönüş" olarak tanımlanan doğal renk ve desenlerden oluşacak.

Koronavirüs salgını döneminde evde kaldığımız süre içerisinde ev tekstili ürünlerinde değişiklikler yapıldı. Bu satın almalarda da içinde daha rahat hissettiren, sağlıklı olan organik kumaşlar ve renk tonları tercih edildi.

Türkiye’de ev tekstilinde organik üretim gerçekleştiren firmalar da tercihlerin çevreye zarar vermeyen boyalardan yana olduğunu belirtiyor.

ÜRETİM PEK ÇOK AŞAMADAN GEÇEREK DOĞALLIKLA BULUŞTU

Sektördeki firmalara göre, sanayi devriminden bu yana üretim pek çok aşamadan geçerek, günümüzde altıncı endüstriyel dalgadan, bio-ekonomiden bahsederek çevre ve çevre duyarlılığını kapsıyor.

EV TEKSTİLİNDE SIFIR ATIK PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR

Tasarımcısı Dilek Ünlü üretimlerinde organik doğal elyafın kullanıldığını belirterek "Keten, kenevir olarak daha çok sürdürebilir olmasına ve organiğe önem gösteriyoruz. Ecocotton ürünü deyince daha çok materyal ürünler kullanılıyor. Bunları ahşaptan tutunda doğal lifler, keten, kenevir, daha natürel ürünler kullanmayı tercih ediyoruz. Şuan projemizin içerisinde yer alan sıfır atık projemiz var. ” diye konuştu.