Evde alınacak basit önlemlerle su israfının önüne geçilebilir

Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elipek, vatandaşların evlerinde ve dışarıda alacağı basit önlemlerle su tüketimlerini azaltabileceğini belirterek bu konudaki önerilerini sıraladı.

Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklığın etkisi yaz aylarında giderek arttı. Sıcak aylarda su tüketimi çok yükseldi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Elipek, bireysel ve toplumsal önlemlerle boşa harcanan sudan önemli miktarda tasarruf edilebileceğini belirtti.

“BEN TEK BAŞIMA NE YAPABİLİRİM DEMEYECEĞİZ”

Elipek, böyle bir ortamda “Ben tek başıma ne yapabilirim” diye düşünmeyip, elimizden geleni yapmamız gerektiğini iletiyor.

Tarım arazilerinde vahşi sulamadan vazgeçerek ve evlerde alınacak önlemlerle su tasarrufu sağlanabileceğini ifade eden Elipek, "Özellikle yaz aylarında insanların suya olan ihtiyaçları hem içme suyu hem de kullanma suyu bakımından artar. Yaz aylarında artan bu su ihtiyacımızı giderirken çok dikkat etmeliyiz ve suyu tasarruflu kullanmalıyız." diyerek önerilerini aktardı.

SU İSRAFINA KARŞI EVDE ALINABİLECEK BASİT ÖNLEMLER

Duş almadan önce sıcak suyun gelmesini beklerken akan suyu bir kovada biriktirelim. Bahçe sulaması ya da temizlikte kullanalım.

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu konuma gelmeden çalıştırmayalım.

Dışarıdan aldığımız sebze ve meyveleri tek tek yıkmamak yerine hepsini bir kap içine toplayıp yıkayalım.

Halı ve araba yıkamayalım.

Güneşin dik geldiği saatlerde bahçe sulamayalım.

Lavabolardan atık yağlar dökülmeyelim. Atık yağlar döküldüğü takdirde temiz suyu, kendi kendini yenileyemeyecek şekilde kirletir.

Toplu gidilen etkinlik alanları ya da tatil bölgelerinde su kullanımına dikkat edelim.