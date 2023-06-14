Evde bakım desteği hesaplara yatırılmaya başlandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bir mesaj yayınlayarak 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti.

AA

Devlet, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın miktarını ve ailelere bugün ulaştırılmaya başlandığına dair bilgi paylaştı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı hakkında bilgi verdi.

"Engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam sağlaması politikaları sürüyor"

Bu yardımla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini belirten Göktaş, uygulamanın 2006 yılından bu yara yürürlükte olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz.

"Aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım"

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engelli yakınına evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz.