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    Evde bakım ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

    Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyleri aileleri yanında destekleme öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Bu nedenle de ailelerine destek yapılıyor.
    • 15.10.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 13:03
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    Evde bakım ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım ücretleri ile ilgili yaptığı açıklamada, sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini vurguladı.

    Bu ay toplam 1 milyar 867 milyon lira hesaplara yatırılıyor

    Bakan Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

    Desteklenme 2006'dan itibaren yapılıyor

    Yanık, 2006'da başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini anımsattı.

    Evde bakım ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı #1

    Hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödeniyor

    Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, şunları kaydetti:

    "Bu ay 559 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor"

    "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 559 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim."


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