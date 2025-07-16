Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,3 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırıldığı açıklandı.

Evde Bakım Yardımı, 2006'dan bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olarak faaliyet gösteriyor.

BU AY TOPLAM 5,3 MİLYAR LİRA EVDE BAKIM YARDIMI

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2025 Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldı.

Halihazırda 536 bin vatandaş Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle 2025 yılı içinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar liralık destek sağlandı.

ZAMLI RAKAMLAR, AĞUSTOS AYINDA HESAPLARA YATIRILACAK

Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 11 bin 702 liraya yükseldiğini anımsatan yetkililer, artışlı ödemelerin ağustosta hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını bildirdi.