Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılıyor

AA

İhtiyaç sahipleri evlerinde, aile ortamında desteklenmeye devam ediyor.

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı.

Bu ay toplam 4,9 milyar lira aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılacak.

EVDE BAKIM YARDIMI

Evde Bakım Yardımı, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri amacıyla hayata geçirildi.

Engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelendiriliyor.

Böylece, engelliler yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olunuyor.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapılıyor.

Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan vatandaş sayısı, 544 bin kişi olarak açıklandı.