Evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı Toplam 560 bin vatandaşın yararlandığı evde bakım yardımı ödemelerine dair bilgilendirme mesajı yayınlandı. Uygulama ile tam bağımlı engellilerin ailelerinin yanında bakımı amaçlanıyor. Aile bütünlüğünün bozulmaması için yapılan ödemeler için bu ay 2,8 milyar lira ayrıldı.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Verilen bilgilere göre, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira hesaplara yatırmaya başlandı.

Engelli vatandaşların bakımları, aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde evde yapılması önceliklendiriliyor.

"Evde Bakım Yardımı 2006'da başlatıldı"

Göktaş, yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

"Tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşlar destekleniyor"

Yardım ile tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini aktaran Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz.

"Hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeniyor"

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 560 bin vatandaşımız yardımdan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)