Evde bakım yardımı hesaplara yatmaya başladı! Toplam 2,8 milyar lira Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira yardım hesaplara yatırmaya başlandı. Hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapılıyor. Ve destekten 561 bin vatandaş yararlanıyor.

AA

Evde Bakım Yardımı, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldı.

Destek, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı açıklamada, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz.

Hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını bilgisini vererek şu bilgileri kaydetti:

Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 561 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)