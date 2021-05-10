Evde bakım yardımı ödemeleri yattı mı? Mayıs ayı evde bakım yardımı sorgulama ekranı 2021

Her ayın 15'inde yatan evde bakım maaşı ödemelerinin Bayram öncesinde yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Müjdeli haber Bakan Yanık'tan geldi. Peki, evde bakım ödemeleri ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara verilen evde bakım ödemelerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor.

Vatandaşlar, her ayın 15'inde ödenen evde bakım ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesinde yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayına ait evde bakım yardımı ödemelerinin erken ödeneceğini duyurmuştu.

Peki, evde bakım yardımı ödemeleri yattı mı? Evde bakım yardımı ödemeleri 10 Mayıs'ta yatacak mı? Mayıs ayı evde bakım yardımı sorgulama ekranı 2021...

EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayına ait evde bakım yardımı ödemelerinin yapılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için evde bakım yardımı ödemesi yaptıklarını hatırlattı.

Ramazan Bayramı'na denk gelen mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin tarihini, ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla öne çektiklerini belirten Yanık, şunları söyledi:

"Ödemeleri bugün gerçekleştiriyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca, içerisinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın 'Erişebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam' için vesile olmasını temenni ediyorum."





E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini, e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak e-Devlet sistemine giriş yapın.

Ardından arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ





SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alan kişiler, sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ödemelerini Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı, ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.