Evden çalışanlar salgına karşı güvende hissediyor

Koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak evden çalışanlar, bu pozisyonlarına alışmakta güçlük çekse de kendisini hastalığa karşı güçlü hissediyor.

Kaspersky internet güvenlik şirketine göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 53'ü evde çalışırken kendini izole edilmiş hissediyor.

Dünya genelindeki salgın ve ardından gelen karantina kısıtlamalarının oluşturduğu yeni koşullar, farklı zorluklar ve sosyal izolasyonla birlikte iş arkadaşlarıyla iletişim eksikliği yarattı.

İŞ DÜNYASI YENİ SİSTEME ALIŞTI

Kaspersky, işletmelerin ve insanların yeni gerçekliğe nasıl uyum sağlamayı başardıklarını ve yeni çalışma biçimlerinin uzun vadede çalışan refahıyla nasıl ilişkili olduğunu öğrenmek için 31 ülkeden 4 bin 303 BT çalışanıyla anket yaptı.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞANLARIN YÜZDE 53'Ü YENİ SİSTEME GEÇTİ

Türkiye'de çalışanların yüzde 53'ü dijital iletişim çağına başarılı bir şekilde geçiş yapmış olsa da önemli sayıda katılımcı, uzaktan yaşam tarzını benimseyememiş ve evde çalışırken hala kendini izole edilmiş hissediyor.

İŞ AMAÇLI İLETİŞİM, MESAJLAŞMA SAYILARI ARTTI

Kurumsal olmayan e-posta hizmetleri aracılığıyla iş amaçlı iletişim yüzde 67'den yüzde 69'a, kurumsal olmayan mesajlaşma kullanımı yüzde 61'den yüzde 64'e, kurumsal olmayan kaynak planlama yazılımı yüzde 42'den yüzde 45'e, web konferans platformları yüzde 83'ten yüzde 86'ya ve sosyal ağlar yüzde 67'den yüzde 70'e yükseldi.