Evden çalışmada zirve Finlandiya'da

Koronavirüs kısıtlamaları çalışma hayatına yeni bir boyut getirdi. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre de Finlandiya, evden çalışmada dünyada başı çekiyor.

Salgın ile birlikte evden çalışma yaygınlaşırken, 2020 yılında Avrupa ülkelerinde evden çalışma oranı yüzde 12,3 olarak kayıtlara geçti. Avrupa ülkeleri arasında liderliği ise Finlandiya kaptı.

ÜLKELERE GÖRE EVDEN ÇALIŞMA ORANLARI

Ajans Press'in, Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre evden çalışma oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında Avrupa ülkelerinde evden çalışma oranı yüzde 12,3 olarak kayıtlara geçti.

Evden çalışma oranı yıllar içinde daha fazla yaygınlaşırken, 2018 yılında bu oran yüzde 3,2 olurken, 2019 yılında yüzde 10,8 yükseldiği saptandı.

FİNLANDİYA, LÜKSEMBURG VE İRLANDA

Avrupa ülkeleri arasında evden çalışmanın en yaygın olduğu ülke ise yüzde 25,1 ile Finlandiya olurken, ikinci sıraya yüzde 23,1 ile Lüksemburg, üçüncü sıraya ise yüzde 21,5 ile İrlanda'nın yerleştiği görüldü.

Bu veriler 15-64 yaş arası kişileri kapsarken, kadınların erkeklerden daha fazla evden çalıştığı gözlendi. Listenin son sırasında yüzde 4,7 ile Norveç yer alırken, Türkiye'nin listede yer almadığı kaydedildi.