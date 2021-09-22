Evergrande dünyada dövizi dalgalandırdı

Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler yatırımının yönünü belirlerken Evergrande'nin, perşembe günü vadesi gelecek borcunun ödememe riski dövizin gidişatını da olumsuz etkiledi.

Avustralya doları, Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin perşembe günü vadesi gelecek tahvil kupon ödemesini yapacağını açıklamasının ardından yükselirken, güvenli liman para birimi olarak görülen yen hafif düşüş gösterdi.

ŞİRKETİN AÇIKLAMALARI PİYASALARI BİR NEBZE YATIŞTIRDI

Çinli gayrimenkul şirketinin tahvil ödemesiyle ilgili açıklaması piyasalardaki endişeleri bir nebze dindirse de işlemciler, şirketin dolar cinsi tahvillerinin kupon ödemesini yapıp yapmayacağından hala emin değiller.

AVUSTRALYA DOLARI KAYIPTA

Avustralya doları yüzde 0,49 artışla 0,7268'e çıktıktan sonra kazanımlarının bir kısmını geri vererek yüzde 0,2 artışla 0,7247 seviyesinde işlem gördü.

BOJ'UN AÇIKLAMASI YEN'E DÜŞÜK BİR KAYIP YAŞATTI

Yen, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) dün para politikasını sabit tuttuğuna dair açıklamasından çok az etkilenerek dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,2 değer kaybıyla 109,485 seviyesine geriledi.

Dolar endeksi, Asya'daki sabah işlemlerinde 93,226 seviyesinde bulunuyor.

Euro, pazartesi günü gördüğü bir aylık dip seviyesi 1,1700 dolar civarında hareket ederek 1,1725 dolarda işlem gördü.

BITCOIN 42 BİN 134 DOLAR

Kripto para birimi Bitcoin, bir buçuk ayın dip seviyesi olan 39,573 dolara düştükten sonra yüzde 3,8 artarak 42 bin 134 dolara çıktı.

DOLAR/TL

Dolar/TL dün yüzde 0,52 değer kaybıyla 8,6276'ya yükselmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6250 seviyesinde işlem görüyor.

GLOBAL PİYASALARDA DÖVİZ

Euro/dolar: yüzde 0,01 azalışla 1,1722

Dolar endeksi: yüzde 0,06 artışla 93,256

Sepet/TL: yüzde 0,07 artışla 9,3628

Dolar/yen: yüzde 0,29 artışla 109,5300