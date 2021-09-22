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    Evergrande dünyada dövizi dalgalandırdı

    Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler yatırımının yönünü belirlerken Evergrande'nin, perşembe günü vadesi gelecek borcunun ödememe riski dövizin gidişatını da olumsuz etkiledi.
    • REUTERS
    • 22.09.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 10:01
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    Evergrande dünyada dövizi dalgalandırdı

    Avustralya doları, Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin perşembe günü vadesi gelecek tahvil kupon ödemesini yapacağını açıklamasının ardından yükselirken, güvenli liman para birimi olarak görülen yen hafif düşüş gösterdi.

    ŞİRKETİN AÇIKLAMALARI PİYASALARI BİR NEBZE YATIŞTIRDI

    Çinli gayrimenkul şirketinin tahvil ödemesiyle ilgili açıklaması piyasalardaki endişeleri bir nebze dindirse de işlemciler, şirketin dolar cinsi tahvillerinin kupon ödemesini yapıp yapmayacağından hala emin değiller.

    AVUSTRALYA DOLARI KAYIPTA

    Avustralya doları yüzde 0,49 artışla 0,7268'e çıktıktan sonra kazanımlarının bir kısmını geri vererek yüzde 0,2 artışla 0,7247 seviyesinde işlem gördü.

    Dolar/Yuan

    BOJ'UN AÇIKLAMASI YEN'E DÜŞÜK BİR KAYIP YAŞATTI

    Yen, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) dün para politikasını sabit tuttuğuna dair açıklamasından çok az etkilenerek dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,2 değer kaybıyla 109,485 seviyesine geriledi.

    Dolar endeksi, Asya'daki sabah işlemlerinde 93,226 seviyesinde bulunuyor.

    Euro, pazartesi günü gördüğü bir aylık dip seviyesi 1,1700 dolar civarında hareket ederek 1,1725 dolarda işlem gördü.

    Evergrande dünyada dövizi dalgalandırdı #2

    BITCOIN 42 BİN 134 DOLAR

    Kripto para birimi Bitcoin, bir buçuk ayın dip seviyesi olan 39,573 dolara düştükten sonra yüzde 3,8 artarak 42 bin 134 dolara çıktı.

    DOLAR/TL

    Dolar/TL dün yüzde 0,52 değer kaybıyla 8,6276'ya yükselmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6250 seviyesinde işlem görüyor.

    GLOBAL PİYASALARDA DÖVİZ

    Euro/dolar: yüzde 0,01 azalışla 1,1722

    Dolar endeksi: yüzde 0,06 artışla 93,256

    Sepet/TL: yüzde 0,07 artışla 9,3628

    Dolar/yen: yüzde 0,29 artışla 109,5300

    Bitexen

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