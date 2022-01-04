Evergrande'nin 2021 satışları yüzde 39 geriledi

Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin borçları ve taahhütleri uzun süre gündemde iken bugün gelinen noktada ise 2021 satışları yüzde 39 geriledi ve hisseleri bugün yeniden işlem görmeye başlayacak.

Çinli Evergrande, ülkede yüklendiği ekonomik ağırlık ve istihdamda kapladığı önemli alan dolayısı ile önemini korumaya devam ediyor.

Ağır borç yükü altında bulunan Çinli Evergrande geçen yılki satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 39 düşüşle 443 milyar yuana (69,5 milyar dolar) gerilediğini açıklarken, hisseleri bugün yeniden işlem görmeye başlayacak.

İÇERİDEN ALINAN BİLGİLER SIZDIRILDI

Evergrande, içeriden alınan bilgilerin sızdırılması nedeniyle dün askıya alınan hisselerin TSİ 0800'de yeniden işlem görmeye başlayacağını açıkladı.

HİSSELERİN SON SATIŞ DEĞERİ 1,59 HONG KONG DOLARI

Evergrande hisseleri en son 1,59 Hong Kong dolarında işlem görmüştü.

TATİL BELGESİNİN YIKILMA TALİMATI

Hisselerin yeniden işlem görmeye başlayacağı açıklamasından önce, yetkililer tarafından tatil beldesi Hainan'daki 39 binanın yıkılması talimatı verildiği doğrulanmıştı.

KARAR PROJEDEKİ BİNALARI KAPSAMIYOR AÇIKLAMASI

Yıkılma talimatı verilen binalar "Ocean Flower Island" projesinde yer alıyor ve Evergrande, kararın projedeki diğer binaları kapsamadığını açıkladı.