Evergrande'nin hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı

Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, ekonomik sıkıntı yaşadığı dönemde aldığı borçları ödeme zamanları gelip ödeyemediği için iflas etme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen Çinli emlak şirketi Evergrande'nin, borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında çalışmalar sürüyor.

Bu aşamada şirketin hisseleri, bugün Hong Kong borsasında işleme kapatıldı.

EVERGRANDE, ÇİN'DE DÖNÜŞÜMÜN SANCISI OLABİLİR

Avrupa Merkez Bankası (ECB), daha önce Avrupa bankalarının Evergrande'den ciddi etkilenmesini beklemediğini açıklamıştı. Uzmanlar, Evergrande'nin Çin için ekonomik dönüşümün bir sancısı olabileceği yorumu yapılıyor.

Piyasalar açısından önemli risk faktörü olan Çinli emlak şirketi Evergrande ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.