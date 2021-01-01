Evsel atık bulaşma riski olan karışık atık plastikleri ithal edilemeyecek

Türkiye'nin ithal ettiği atıklarla ilgili yeni bir düzenleme getirilerek, tesislerin karışık atık plastik ve atık devre kartlarının ithalatı yasaklandı.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'nde yapılan değişiklikle, karışık atık plastiklerin ve atık baskı devre kartlarının ithalatı yasaklandı.

TEHLİKESİZ İTHALAT KAPSAMINDA

Türkiye'de tehlikesiz atık ithalatına ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü Ticaret Bakanlığınca her yıl yayınlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği"nde, bazı değişikliklere gidildi.

Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayınlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, karışık atık plastiklerin ve atık baskı devre kartlarının ithalatı yasaklandı. Bu doğrultuda, atık geri kazanım tesisleri karışık toplanmış, nispeten evsel atık bulaşma riski olan karışık atık plastikleri ithal edemeyecek.

ATIKLARIN KİMLİK BELGESİ OLACAK

Bakanlıkça yayınlanan "Atık İthalatı Genelgesi" kapsamında ise Türkiye'ye giriş yapan atıklar için kimlik belgesi düzenlenecek. Kimlik belgesi düzenlenmemiş hiçbir atık, Türkiye'ye giriş yapamayacak.

SADECE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK TEMİZ ATIKLAR İTHAL EDİLECEK

Bu düzenlemeyle sadece katma değer sağlayacak kaliteli ve temiz atıkların ithal edilmesi hedefleniyor.

İTHALAT İZİN KOTASI YÜZDE 50

Öte yandan, atık geri kazanım tesislerinin kapasiteleri üzerinden verilen ithalat izin kotası yeni yıl için yüzde 50 olarak belirlendi. Tesislerin, tüketim kapasitelerinin en fazla yüzde 50'si kadar atık ithalatı yapmalarına izin verilecek.