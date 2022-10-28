ExxonMobil, 20 milyar dolarlık rekor çeyrek kâr açıkladı

Enerji şirketi, üç aylık dönemde yüksek düzeyde kâra imza attı.

ABD merkezli petrol ve doğalgaz şirketi ExxonMobil, üç aylık kârını açıkladı.

Yükselen petrol ve doğalgaz fiyatları, şirketin kârlılık oranına yansıdı.

Exxon'dan rekor kârlılık

Buna göre ExxonMobil'in çeyrek kârı yaklaşık 20 milyar dolar olarak duyurulurken, beklentilerin 4 milyar dolar üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Önceki çeyrek için bildirilen miktar 17,9 milyar dolar seviyesindeydi. Shell'in temmuz-eylül dönemine ait kazancı ise 9,5 milyar dolarak paylaşıldı.

Financial Times'ın haberine göre, Exxon'un Finanstan Sorumlu Başkanı Kathy Mikells, üretime diğer tüm uluslararası petrol şirketlerinin çok ötesinde yatırım yaptıklarını söyledi.

Yaptırımlar, petrol şirketlerine yaradı

Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları, dünyanın en büyük ekonomilerini enerjilerini başka noktalarda aramaya itti.

Bu durum da petrol şirketlerinin rekor düzeylerde yüksek kazançlar elde etmesinin yolunu açtı.

ABD Başkanı Joe Biden haziran ayında yaptığı açıklamada, "Herkesin Exxon'un kârını bilmesini sağlayacağız." demişti.

