Eylül ayı bütçe dengesi açıklandı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre, 2023 yılı Eylül ayı bütçe açığı 129,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayı bütçe dengesini açıkladı.

2023 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 570,5 milyar TL, bütçe gelirleri 441,3 milyar TL ve bütçe açığı 129,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 499,7 milyar TL ve faiz dışı açık ise 58,5 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Eylül ayında 78 milyar 627 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Eylül ayında 129 milyar 218 milyon TL açık verdi.

2022 yılı Eylül ayında 45 milyar 511 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2023 yılı Eylül ayında 58 milyar 454 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Eylül bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Eylül ayı itibarıyla 570 milyar 482 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 70 milyar 764 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 499 milyar 719 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon TL ödenekten Eylül ayında 570 milyar 482 milyon TL gider yaşandı.

Geçen yılın aynı ayında ise 285 milyar 567 milyon TL harcama yapılmıştır. Eylül ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,8 oranında arttı.

Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 10,1 iken 2023 yılında yüzde 10,2 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,9 oranında artarak 499 milyar 719 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 10,1 iken 2023 yılında yüzde 10,1 oldu.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri eylül ayı itibarıyla 441 milyar 265 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 386 milyar 224 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 46 milyar 608 milyon TL oldu.

Ocak-eylül dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

2023 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 3 trilyon 952,6 milyar TL, bütçe gelirleri 3 trilyon 440 milyar TL ve bütçe açığı 512,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 481,7 milyar TL ve faiz dışı açık ise 41,7 milyar TL oldu.

Ocak-eylül dönemi bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri ocak-eylül dönemi itibarıyla 3 trilyon 952 milyar 585 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 470 milyar 864 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 3 trilyon 481 milyar 721 milyon TL oldu.