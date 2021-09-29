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- Eylül ayı ekonomik güven endeksi 102,4 oldu
Eylül ayı ekonomik güven endeksi 102,4 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi ağustosta yüzde 1,6 oranında artış gösterdi.
- AA & Ensonhaber
- 29.09.2021 - 10:04
- Güncelleme : 29.09.2021 - 10:33
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekonomik güven endeksi ağustos ayında 100,8 iken, eylül ayında yüzde 1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
TÜKETİCİ, HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRLERİNDE GÜVEN ARTTI
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre eylül ayında yüzde 1,8 oranında artarak 79,7 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 113,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı.
İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı.