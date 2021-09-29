Euro
10.3293
-0.47%
Dolar
8.8531
-0.19%
Altın
495.07
0.15%
Borsa
1.396
0.91%
Bitcoin
376.589
0.63%
EXEN Coin
19.99
4.16%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Eylül ayı ekonomik güven endeksi 102,4 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi ağustosta yüzde 1,6 oranında artış gösterdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.09.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eylül ayı ekonomik güven endeksi 102,4 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekonomik güven endeksi ağustos ayında 100,8 iken, eylül ayında yüzde 1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi.

    Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    Eylül ayı ekonomik güven endeksi 102,4 oldu #1

    TÜKETİCİ, HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRLERİNDE GÜVEN ARTTI

    Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre eylül ayında yüzde 1,8 oranında artarak 79,7 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 113,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı.

    İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı.

    Eylül ayı ekonomik güven endeksi 102,4 oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir