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    Eylül ayı ekonomik güven endeksi 72,4 oldu

    Tüketici güven endeksi eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı; ağustos ayında 72,2 olan endeks, eylül ayında 72,4'e çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:29
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    Eylül ayı ekonomik güven endeksi 72,4 oldu

    Tüketici güven endeksinin artması olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı tüketici güven endeksini açıkladı.

    Tüketici güveni aylık 0,3 oranında arttı

    TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı; ağustos ayında 72,2 olan endeks, eylül ayında 72,4 oldu.

    Eylül ayı ekonomik güven endeksi 72,4 oldu #1

    Eylül ayı ekonomik güven endeksi 72,4 oldu #2


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