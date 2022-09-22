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Eylül ayı ekonomik güven endeksi 72,4 oldu

Eylül ayı ekonomik güven endeksi 72,4 oldu

Tüketici güven endeksi eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı; ağustos ayında 72,2 olan endeks, eylül ayında 72,4'e çıktı.