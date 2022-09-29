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- Eylül ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
Eylül ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.
- Haber Merkezi
- 29.09.2022 - 10:01
- Güncelleme : 29.09.2022 - 10:07
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi 94,3 değerinde aynı kaldı
Tüketici güven endeksi yüzde 0,3 arttı
Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı.
Reel kesim güven endeksi yüzde 1,2 azaldı
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2 değerini aldı.