Eylül ayı enflasyon rakamları hangi gün ve saat kaçta belli olacak?

Eylül ayı enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.İşte Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı o taarih..

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan enflasyon oranı merak konusu haline geldi.Eylül ayı enflasyon oranı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

Aylık enflasyon oranları piyasalarda birçok ekonomik durumu etkiliyor. Kira artış oranları, TEFE TÜFE ve bazı zamlar açıklanacak enflasyon oranına göre belirleniyor.

Peki Eylül ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? 2022 Eylül ayı enflasyon oranı hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı..

Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yıl sonunda enflasyonunda düşüşün daha net hissedileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Çözmemiz gereken sorunların başında Enflasyon geliyor. Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için gereken tüm mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. Gıda enfasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik. Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayının sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri bin TL’yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız" dedi.