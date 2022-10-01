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    Eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,53 artık bekleniyor

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE'nin yüzde 3,53 artmasını bekliyor.
    • 01.10.2022 - 12:28
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    Eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,53 artık bekleniyor

    Eylül ayı enflasyon rakamı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.

    Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46 artış göstermişti.

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,53 artmasını bekliyor.

    Beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Anketten çıkan en yüksek beklenti yüzde 4,50 oldu

    Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,15 ve en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

    Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 84,26

    Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.

    Enflasyon

    Yıl sonu beklentisi yüzde 72,35

    AA'nın haberine göre ayrıca, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72,35'den yüzde 73,88'e yükseldi.

    Dönem Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
    Ocak 38,12 10,09 11,10
    Şubat 38,05 4,14 4,81
    Mart 44,78 5,34 5,46
    Nisan 57,70 5,96 7,25
    Mayıs 61,20 5,49 2,98
    Haziran 65,50 4,44 4,95
    Temmuz 70,46 3,40 2,37
    Ağustos 72,35 2,28 1,46
    Eylül 73,88 3,53

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