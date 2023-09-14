Eylül ayı evde bakım yardımı hesaplarda

AA

Bakıma ihtiyacı olan bireyler, ailelerinin yanında destekleniyor.

"Evde Bakım Yardımı" 2006'da, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapılıyor.

Toplam 566 bin vatandaş evde bakım yardımından yararlanıyor.

Eylül ayında da evde bakım yardımının ilgili bireylerin hesaplarına yatırılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

"Aile bütünlüğü konuruyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu uygulama ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ay toplam 2,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık"

Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Halihazırda 566 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz.