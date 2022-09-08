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    Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı ne zaman?

    Küresel ekonomi piyasalarının gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararlarına odaklanmış durumda. Peki FED Eylül ayı faiz toplantısı ne zaman yapılacak?
    • 08.09.2022 - 14:58
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    Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı ne zaman?

    Eylül ayı FED faiz kararının alınacağı toplantının ne zaman yapılacağı ve hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu.Ekonomicilerin gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın alacağı kararı bekliyor.

    FED Başkanı Jerome Powell,Temmuz ayında politika faizini 75 baz puan artırdıklarını açıklamıştı.Bu artırımın ardından faiz yüzde 2,25-2,50 seviyelerine yükselmişti.

    Powell yaptığı bir açıklamada "Eylül toplantısındaki kararımız, gelen verilerin toplamına ve gelişen görünüme bağlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

    Peki FED'in Eylül ayı toplantısı hangi tarihte yapılacak.İşte cevabı..

    Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı ne zaman? #1

    FED faiz toplantısı ne zaman belli olacak?

    ABD Merkez Bankası tarafından yapılacak olan faiz kararı toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu.Merakla beklenen toplantının yapılacağı tarih belli oldu. FED'in Eylül ayı faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.


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