Petrol
86.19
-4.72%
Euro
17.9323
-0.60%
Dolar
18.4092
0.49%
Altın
973.51
-1.06%
Borsa
3286
-0.28%
Bitcoin
347.040
-2.05%
BTXN Coin
8.07
-0.49%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Eylül ayı finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

    Bugün Merkez Bankası Finansal hizmetler verisini paylaştı. 2022 yılı Eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 1,5 puan düşüş kaydederek 166,8 seviyesinde gerçekleşti.
    • 23.09.2022 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eylül ayı finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), eylülde önceki aya göre 1,5 puan düşüşle 166,8 olarak açıklandı.

    Eylülde Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp, toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

    Bir önceki aya göre 1,5 puan düşüş yaşandı

    Eylülde FHGE, bir önceki aya göre 1,5 puan düşüş kaydederek 166,8 seviyesinde gerçekleşti.

    Gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi arttı

    Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son 3 aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

    Gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

    finans

    Eylül ayı finansal hizmetler güven endeksi açıklandı #2

    Finansal hizmetler


    Orman yangınında Türk bayrağı alevlerden kurtarıldı
    İç Haber

    Orman yangınında Türk bayrağı alevlerden kurtarıldı

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Siirt'te Işık Hadise'sini izlemek için sabah namazında buluştular
    Yaşam

    Siirt'te Işık Hadise'sini izlemek için sabah namazında buluştular

    Görüş Bildir