Eylül ayı finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

Bugün Merkez Bankası Finansal hizmetler verisini paylaştı. 2022 yılı Eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 1,5 puan düşüş kaydederek 166,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), eylülde önceki aya göre 1,5 puan düşüşle 166,8 olarak açıklandı.

Eylülde Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp, toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Bir önceki aya göre 1,5 puan düşüş yaşandı

Eylülde FHGE, bir önceki aya göre 1,5 puan düşüş kaydederek 166,8 seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi arttı

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son 3 aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.