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    Ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76,7 oldu

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 10:23
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    Ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76,7 oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım verilerini açıkladı.

    KKO bir önceki aya göre 1,5 puan azaldı

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7seviyesinde gerçekleşti.

    Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

    KKO

    Ankete 1.754 iş yeri yanıt verdi

    Açıklanan veri, 2022 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

    KKO

    KKO

    KKO


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