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- Ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76,7 oldu
Ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76,7 oldu
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.
- Haber Merkezi
- 26.09.2022 - 10:02
- Güncelleme : 26.09.2022 - 10:23
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım verilerini açıkladı.
KKO bir önceki aya göre 1,5 puan azaldı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.
Ankete 1.754 iş yeri yanıt verdi
Açıklanan veri, 2022 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.