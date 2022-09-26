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    Eylül ayı reel kesim güven endeksi açıklandı

    Eylül ayı reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 99,9 seviyesinde gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 10:20
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    Eylül ayı reel kesim güven endeksi açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı reel kesim güven endeksini açıkladı.

    2022 yılı Eylül ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 99,9 seviyesinde gerçekleşti.

    Sabit sermaye yatırım harcaması endekse olumlu katkı yaptı

    Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

    Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak 100,2 seviyesine geldi.

    endeks

    endeks


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