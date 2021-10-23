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    Eylül ayında 852 yatırım teşvik belgesi verildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eylülde 852 yatırım teşvik belgesi düzenlediğini açıkladı.
    • AA
    • 23.10.2021 - 09:37
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    Eylül ayında 852 yatırım teşvik belgesi verildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, eylül ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, eylülde 852 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 878 milyon 108 bin 436 lira olarak hesaplandı.

    Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 146 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

    8 BİN 516 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

    Bu dönemde 249 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 154 milyon 747 bin 839 lira, istihdam edilenlerin sayısı 8 bin 516 oldu.

    Eylül ayında 852 yatırım teşvik belgesi verildi #1

    55 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İPTAL

    Öte yandan sabit yatırım tutarı 786 milyon 441 bin 592 lira olan ve 2 bin 611 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 55 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

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