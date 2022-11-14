Eylül ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 2,7 arttı

İhracat birim değer endeksi eylül ayında yüzde 2,7 artarken, 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı dış ticaret endeksleri açıklandı.

İhracat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 ve yakıtlarda yüzde 41,7 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,4 azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,3 arttı.





İhracat miktar endeksi yüzde 6,2 yükseldi



İhracat miktar endeksi eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7, yakıtlarda yüzde 57,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 azaldı.



İhracat miktar endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 7,2 arttı.







Eylül ayı dış ticaret hadleri