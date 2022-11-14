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    Eylül ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 2,7 arttı

    İhracat birim değer endeksi eylül ayında yüzde 2,7 artarken, 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,3 yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 10:27
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    Eylül ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 2,7 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı dış ticaret endeksleri açıklandı.

    İhracat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 ve yakıtlarda yüzde 41,7 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,4 azaldı.

    İhracat birim değer endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,3 arttı.

    Eylül ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 2,7 arttı #1

    İhracat miktar endeksi yüzde 6,2 yükseldi

    İhracat miktar endeksi eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7, yakıtlarda yüzde 57,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 azaldı.

    İhracat miktar endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 7,2 arttı.

    Eylül ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 2,7 arttı #2

    Eylül ayı dış ticaret hadleri

    • İthalat birim değer endeksi yüzde 27,4 arttı.
    • İthalat miktar endeksi yüzde 8,4 arttı.
    • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,4 arttı.
    • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,6 azaldı.
    • Dış ticaret haddi 2022 yılı eylül ayında 71,2 olarak gerçekleşti.

    Eylül ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 2,7 arttı #3


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