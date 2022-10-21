Eylül ayında kurulan şirket sayısı yüzde 6,8 arttı

Türkiye'de açılan ve kapanan şirket sayıları, resmi sicil hareketleri baz alınarak aylık olarak paylaşılıyor.

Türkiye genelinde temsilcilikleri olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin tüm ülkede kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Eylülde kurulan şirket sayıları artış gösterdi



Türkiye'de kurulan şirket sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,8 artarak 13 bin 23'e yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 16 artarak 1987 oldu. Ağustosta 1.713 şirket kapanmıştı.

Açılan-kapanan şirket istatistikleri:

Geçen yılın aynı ayına göre eylülde kurulan şirket sayısı yüzde 27,9, kapanan şirket sayısı yüzde 25,8 artış gösterdi.

Eylülde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 artarken kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 16 ve kooperatif sayısı yüzde 11,3 yükselirken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,6 düştü.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,9, kooperatif sayısı yüzde 27,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 artış gösterdi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 25,8 artış olurken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8, kooperatif sayısında yüzde 26,2 düşüş meydana geldi.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,4'ünü limitet şirketler, yüzde 12,3'ünü anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,1'i İstanbul'da, yüzde 8,8'i Ankara'da, yüzde 6,6'sı İzmir'de kuruldu. Eylülde tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 663'ünün toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 249'unun inşaat, 158'inin imalat sektöründe faaliyette bulunduğu kayıtlara geçti.

Rusya ve İran ortaklı yabancı şirket ortaklıkları öne çıktı

Geçen ay kurulan 1928 yabancı ortak sermayeli şirketin 135'i Rusya ve 129'u İran ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 210'u anonim, 1718'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

9 ayda 100 bine yakın şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 99 bin 583'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 62,7 artışla 15 bin 247'ye yükseldi.