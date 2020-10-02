Eylül ayında otomotiv endüstrisi, ihracat lideri oldu

TİM verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 605 milyon 33 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak zirveye oturdu.

Türkiye'nin eylül ayı ihracatı bugün, 16 milyar 13 milyon dolara varan rekor bir rakamla açıklandı. Otomotiv endüstrisi, 2 milyar 605 milyon 33 bin dolarla en fazla ihracat yapılan sektör olarak tespit edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisini 1 milyar 797 milyon 606 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 633 milyon 212 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDEKİ İHRACAT ARTIŞI SES GETİRDİ

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yüzde 331,5 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 6 artışla 12 milyar 277 milyon 958 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 7,1'lik yükselişle 2 milyar 220 milyon 697 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,8 pay alan madencilik grubunda yüzde 19,1 artışla 421 milyon 3 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,3 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66,6 oldu. Eylül ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 516 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 143 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 947 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,6 olurken, ilk 20 ülkede bu oran, yüzde 66,1 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 9 ayında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke 11,28 milyar dolar ile Almanya, 7,55 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 7,24 milyar dolar ile ABD, 6,24 milyar dolar ile Irak, 5,53 milyar dolar ile İtalya oldu.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İHRACATTAKİ PAYI EYLÜL AYINDA, YÜZDE 42,3 ARTTI

Eylül ayında, ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise en büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı eylül ayında, 6,77 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 42,3 seviyesine yükseldi.