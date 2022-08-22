Eylül yaklaştı, balıkçılar gün sayıyor

Balık avı sezonu Eylül'de tekrar başlayacak. Balıkçılar sezon bittiğinde teknelerini bakımını yaptı, ağlarını onardı ve eylüle hazırlandı.

Denizlerde balık yaşamı devam etsin ve çeşitlilik artsın diye verilen molanın bitmesine sayılı günler kaldı.

Av sezonu olmamasına rağmen amatör teknelerin tuttuğu palamutlar, bu yıl palamudun bol alacağını şimdiden müjdeledi.

Karadeniz'de görülen palamut heyecanlandırdı

Tekirdağlı balıkçılar da Karadeniz’de palamut bolluğu yaşandığı duyumlarını aldıklarını ifade ederek, sezona heyecanlı başlayacaklarını söylüyor.

Denizlerde av yasağının biteceği 1 Eylül’ü heyecanla bekleyen Tekirdağlı balıkçılar hazırlıklarını tamamladı.

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Hedef: Bol ve ucuz palamut

Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar bu sezon vatandaşa bol ve ucuz palamut yedirmek istiyor.

İHA'nın haberine göre, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Bu sene Karadeniz ile yapmış olduğumuz istişarelerde Allah izin verirse bol bir palamut bekliyoruz. Oradaki arkadaşlarımız bu sene palamudun bol olacağını söylüyorlar. Vatandaşımız uygun ve ucuz balık yiyecek inşallah.” dedi.





"Kısmet olursa sekiz gün sonra denizdeyiz"

Kooperatifin ikinci başkanı Hüseyin Oğuzlar ise, “1 Eylül’e hazırız. Palamutta bu yıl bol olduğu için sekiz gün kaldı. Sekiz gün sonra kısmet olursa balıkçılarla denizdeyiz. Av yasağı süresince kayık tekne bakımlarını, onarımlarını yaptık. Arkadaşlar bütün ağlarını tamir etmeye çalışıyorlar. Şurada sayılı günler kaldı. Bekliyoruz. Allah’ın izniyle bu yıl palamut bol gözüküyor. Bölgede olan arkadaşlarımız var internetten görüyoruz. İnşallah bu sene bütün balıkçılara hayırlısı olur.” şeklinde konuştu.











