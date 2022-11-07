Eylülde 2,6 milyar dolar açık bekleniyor

Ankete yanıt veren ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 632 milyon dolar açık vermesini beklentilerini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Kasım Cuma günü, Eylül 2022 Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 632 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Anketi 18 ekonomist yanıtladı

Beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 2 milyar 100 milyon dolar ile 3 milyar 300 milyon dolar arasında yer aldı.

Yıl sonu cari işlemler hesabı 51,5 milyar dolar açık verecek

Ekonomistler, 2022 sonunda cari işlemler hesabının 51,5 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 45-58 milyar dolar aralığında oluştu.

Cari işlemler hesabı, ağustosta 3 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 40 milyar 889 milyon dolar olmuştu.