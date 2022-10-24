Eylülde Akdeniz'den 71,3 milyon dolarlık demir ihracatı

Akdeniz'den eylül ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe 71,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Demir ve demir dışı metaller sektöründeki ihracat da bölgesel bazda artarken Akdeniz'den yapılan ihracat 71,3 milyon dolara ulaştı.

Eylülde birliğin ihracatı yüzde 2,3 arttı

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Baykanı Fuat Tosyalı, bir açıklama yaparak, "ADMİB, eylül ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe geçen yılın eylül ayına göre yüzde 2,3'lük artışla 71,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 20,4'lük azalışla 236,6 milyon dolar olarak gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

En fazla dış satım 51,3 milyon dolarla demir çelik boru oldu

AA'nın haberine göre, ​​​​​​​Birliğin eylül ayında en fazla ihracatı sırasıyla Romanya, İsrail ve Irak'a yaptığının bilgisi verilen açıklamada, söz konusu ayda ürün grubunda en fazla dış satımın da 51,3 milyon dolarla demir çelik boru da yapıldığı aktarıldı.