Eylülde en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı Eylül ayı ihracatı rekor kırarken, en fazla ihracat yapan sektör kimya ürünleri oldu. İstanbul da en fazla ihracat yapılan şehir olarak liderliğini korudu.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin eylül ihracatının tarihi zirveye ulaşarak 22,7 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise Bursa'da Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen törendeki konuşmasında ihracatın detayına dair bilgi verdi.

Buna göre, eylül ihracatı sektörler özelinde incelendiğinde 2 milyar 846 milyon dolarla kimya sektörünü ilk sırada.

Kimyayı 2 milyar 822 milyon dolarla otomotiv sektörü, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla elektronik ve 1 milyar 379 milyon dolarla çelik sektörü takip etti.

İstanbul ihracatta lider

Geçen ay 31 il ihracatını artırırken en çok ihracat yapan ilk 5 il İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu.

Konya ve Amasya en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştı.

Eylülde 1.484 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Yeni firmaların ihracata katkısı 128 milyon dolara yaklaştı.

Geçen ay ortalama birim ihracat değeri 1,42 dolar düzeyinde gerçekleşti.

"Bu ay 2 milyar 846 milyon dolarla kimya sektörünü ilk sırada"

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre eylülü 22 milyar 670 milyon dolar ihracatla tamamladıklarını anlatan Gültepe, ocak-eylül döneminde 187,5 milyar dolara ulaştıklarını bildirdi. Gültepe, son 12 aylık ihracatın 253,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

Sektörler özelinde baktığımızda bu ay 2 milyar 846 milyon dolarla kimya sektörünü ilk sırada görüyoruz. Kimyayı 2 milyar 822 milyon dolarla otomotiv sektörü, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla elektronik ve 1 milyar 379 milyon dolarla çelik sektörü takip etti. Geçen ay 31 ilimiz ihracatını artırırken en çok ihracat yapan ilk 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Konya ve Amasya en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştı. Eylülde 1484 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Yeni firmalarımızın ihracata katkısı neredeyse 128 milyon dolara geldi. Geçen ay ortalama birim ihracat değerimiz ise 1,42 dolar düzeyinde gerçekleşti.

En fazla Almanya'ya ihracat yapıldı

Eylülde en fazla Almanya, ABD, Irak, İtalya ve Birleşik Krallık'a ihracat yapıldığını aktaran Gültepe, Polonya ve Özbekistan'ın aralarında bulunduğu 7 ülkeye aylık ihracat rekoru kırıldığını vurguladı.

İhracat hedefi: 255 milyar doların üzerinde

TİM Başkanı Gültepe, kalan son 3 ayı da en iyi şekilde değerlendirerek, 2023'ü 255 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)