Eylülde en fazla reel getiri DİBS'te gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde eylülde en yüksek aylık reel getiri, yüzde 0,53 ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

Eylülde en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31, euro yüzde 0,73, dolar yüzde 0,74, külçe altın yüzde 0,96 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,63 ile yatırımcısına kaybettirdi.

YATIRIMCISINA KAYBETTİRENLER

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,01, euro yüzde 0,43, dolar yüzde 0,44, külçe altın yüzde 0,66 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,34 ile yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100'DE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,96 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,32 kayıp gerçekleşti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 21,21, euro yüzde 21,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 23,5, DİBS yüzde 25,76 ve külçe altın yüzde 27,34 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 5,14, euro yüzde 5,32, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,9, DİBS yüzde 10,62 ve külçe altın yüzde 12,53 yatırımcısını kayba uğrattı.