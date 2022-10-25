Eylülde ihtiyaç sahiplerine 9,6 milyar lira destek ödendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahiplerine eylülde 9,6 milyar lira ödeme gerçekleştirildiği açıklandı.

Sosyal yardımlar tamamen ihtiyaç temelli olarak gerçekleştiriliyor. Eylül ayı içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık toplam 9,6 milyar lira tutarında destek verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı" başta olmak üzere engelli ve yaşlığı aylığı, elektrik tüketim desteği, genel sağlık sigortası prim ödemeleri ve eğitim desteği gibi birçok alanda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını belirtti.

"Yaşlı ve engelli aylıkları için 2,1 milyar lira"

Program kapsamında eylülde 882,7 milyon lira, yaşlı ve engelli aylıkları için 2,1 milyar lira ödeme yaptıklarını kaydeden Yanık, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanında olduklarını vurguladı.

"Kış için 450 milyon lira ek kaynak"

Bakan yanık, aynı zamanda Twiter'dan yaptığı açıklamada "Yaklaşan kış mevsimi şartları nedeniyle ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 450 milyon lira ek kaynak aktarıyoruz." dedi.

1,8 milyar lira bakım ihtiyacı olan ağır engellilere

Bakan Yanık, Evde Bakım Yardımı kapsamında 1,8 milyar liranın bakım ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ödendiğini belirtti.

SED ile ailelere 340,5 milyon lira

Ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirten Yanık, "Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu doğrultuda ailelerimize toplam 340,5 milyon lira destekte bulunduk." ifadelerini kullandı.

Vakıflara aktarılan kaynak eylülde 243,4 milyon lira oldu

Yanık, 81 il ve ilçelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ödenen "periyodik pay" adı altındaki kaynak miktarının eylülde 243,4 milyon lira olduğunu kaydetti.

Vefa Projesi ile yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

Bakan Yanık, eylül ayı içeresinde 19,2 milyon liranın Vefa Projesi kapsamında yaşlı, engelli, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için ödendiğini belirtti.

Sağlık güvencesi olmayanların üstlendikleri rakamın 3,3 milyar lirası karşılandı

Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, SGK'ya ödemeleri gereken 3,3 milyar lira tutarı Bakanlık olarak üstlendiklerini belirtti.

"285,9 milyon liralık elektrik tüketim desteği"

Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi hanelere 285,9 milyon liralık elektrik tüketim desteği verdiklerini, ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların masrafları için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 231,2 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

"Barınma yardımı kapsamında 8,5 milyon lira"

Bakan Yanık, eylül ayında gerçekleşen diğer yardımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Barınma yardımı kapsamında 8,5 milyon lira destek sağladık. Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımına destek sağladık. Aktardığımız 4,6 milyon lira aşevi yardımıyla da ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayan vatandaşlarımızı sıcak yemekle buluşturduk.

Doğum yardımı kapsamında 33,2 milyon lira



Doğum yardımı kapsamında vatandaşlarımıza 33,2 milyon lira nakdi yardım yaptık. Ayrıca şehit yakınları ve gazilerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için de 2,4 milyon lira destek verdik."