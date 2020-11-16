Eylülde özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün eylül ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8 milyar 900 milyon dolar, uzun vadeli kredi borcu 161 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Eylül 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayınlandı.

UZUN VADELİ KREDİ BORCU

Buna göre, eylülde 2019 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 18 milyar 200 milyon dolar azalarak 161 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 179 milyon dolar artarak 8 milyar 900 milyon dolara yükseldi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, eylülde 2019 sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar 300 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 647 milyon dolarlık düşüşle 20 milyar 600 milyon dolara geriledi.

BANKACILIK DIŞI FİNANSAL KURULUŞLARIN KREDİ BİÇİMİNDEKİ BORÇLANMALARI

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar 100 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 1 milyar 100 milyon dolar gerileyerek 2 milyar 500 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 10 milyar 300 milyon dolar azalırken, tahvil stoku da 703 milyon dolar düşüşle 6 milyar 500 milyon dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin, 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 865 milyon dolar artışla 6 milyar 500 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 353 milyon dolar düşüşle 1 milyar 200 milyon dolar oldu.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, eylülde geçen yılın sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 15 milyar 700 milyon dolar azalarak 109 milyar 800 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç miktarı 26 milyon dolar artarak 8 milyar 500 milyon dolara çıktı.

KREDİ BORCUNUN ÇOĞU DOLARLA

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,5'ini dolar, yüzde 33,7'sini euro, yüzde 2,1'ini Türk lirası ve yüzde 1,7'sini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 8,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,3'ünün dolar, yüzde 37,4'ünün euro, yüzde 16,1'inin Türk lirası ve yüzde 3,2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

YÜZDE 56,2'Sİ FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARA

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,8'ini finansal kuruluşlar, yüzde 56,2'sini ise finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 15,2'sinin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 42.3 MİLYAR DOLAR

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42 milyar 300 milyon dolar olduğu gözlendi.