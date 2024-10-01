Eylülde üretici ve market arasında fiyat farkı en fazla yüzde 249 ile havuçta TZOB, her ayın başında bir geçen ayın tarla ve market farklarını ortaya koyan araştırmasını yayınlıyor. Buna göre üretici ve market arasındaki fiyat farklarının en fazla hangi ürünlerde olduğu belirlendi.

AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylülde üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 249 ile havuçta görüldüğünü bildirdi.

Bayraktar, eylül ayı üretici ile market fiyatları arasında oluşan farklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

EN FAZLA FİYAT FARKI HAVUÇTA YAŞANDI

Eylülde üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 249 ile havuçta görüldüğünü bildiren Bayraktar, havuçtaki fiyat farkını yüzde 219,8 ile limonun, yüzde 212,9 ile kuru kayısının, yüzde 212,2 ile kuru soğanın ve yüzde 205,6 ile patatesin takip ettiğini belirtti.

"HAVUÇTAKİ FİYAT FARKI 3,5 KAT OLDU"

Bayraktar, havuçta 3,5 kat fiyat farkı oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Havuç 3,5 kat, limon 3,2 kat, kuru kayısı, kuru soğan ve patates 3,1 kat fazlaya satıldı. Üreticide 7 lira 50 kuruş olan havuç 26 lira 18 kuruşa, 11 lira 50 kuruş olan limon 36 lira 78 kuruşa, 130 lira olan kuru kayısı 406 lira 76 kuruşa, 5 lira 60 kuruş olan kuru soğan 17 lira 48 kuruşa, 4 lira 70 kuruş olan patates 14 lira 36 kuruşa markette satıldı.

"EYLÜLDE MARKETTE 36 ÜRÜNÜN 23'ÜNDE FİYAT ARTIŞI YAŞANDI"

Şemsi Bayraktar, eylülde markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı, 13'ünde de fiyat düşüşü görüldüğünü kaydetti.

"MARKETTE EN FAZLA KURU ÜZÜMÜN FİYATI ARTTI"

Markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 32,7 ile kuru incir olduğuna işaret eden Bayraktar, "Kuru incirdeki fiyat artışını yüzde 20,5 ile yeşil fasulye, yüzde 14,1 ile sivri biber, yüzde 14 ile yumurta takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 30 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 22,8 ile havuç, yüzde 21,6 ile salatalık, yüzde 15,9 ile maydanoz izledi." bilgisini verdi.

"EYLÜLDE ÜRETİCİDEKİ 28 ÜRÜNÜN 12'SİNİN FİYATI YÜKSELDİ"

Bayraktar, eylülde üreticide 28 ürünün 12'sinde fiyat artışı, 13'ünde fiyat düşüşü görüldüğünü, 3 üründe ise fiyat değişimi olmadığını belirtti.

EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ YEŞİL SOĞANDA

Üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 24,3 ile yeşil soğanda görüldüğünü aktaran Bayraktar, "Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 22,8 ile maydanoz, yüzde 18,2 ile marul ve kuru fasulye izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 48,6 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 31,8 ile yeşil fasulye, yüzde 20,4 ile salatalık, yüzde 20 ile sivri biber izledi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)