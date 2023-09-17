Eylülde yapılan toplam Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi: 579 milyon lira Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek yapılıyor.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi için bu ihtiyacın görüldüğü aileler desteklenmeye devam ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere, bu ay 579 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması olduğunu ve bu kapsamda SED ödemesi yaptıklarını belirtti.

"Aile bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz"

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Göktaş, çocukların ekonomik gerekçelerle ailelerinden kopmamasını amaçladıklarını kaydetti.

"Ailelerin hesaplarına eylülde olarak toplam 579 milyon lira yatırdık"

Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş'ın bu konudaki değerlendirmesi şöyle:

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına eylül 2023 ödemesi olarak toplam 579 milyon lira yatırdık." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)